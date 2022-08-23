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Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza

Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza

Seyir halindeyken direksiyon başında dakikalarca mesajlaşan, bu anları da bir yolcu tarafından kayda alınan otobüs şoförüne 427 lira ceza kesildi. Şoför hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.