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    Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza

    Seyir halindeyken direksiyon başında dakikalarca mesajlaşan, bu anları da bir yolcu tarafından kayda alınan otobüs şoförüne 427 lira ceza kesildi. Şoför hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
    • 23.08.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:49
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    Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza

    Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı.

    Şoför mesajlaşırken de direksiyonu kollarıyla yönlendirdi.

    Yolcu kayda aldı, emniyet hemen buldu

    Trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye atan şoför, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi VİDEO

    427 lira ceza kesildi

    İHA'nın haberine göre kimlik tespiti yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza #1


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