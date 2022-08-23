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Direksiyon başında mesajlaşan şoföre ceza
- 23.08.2022 - 09:21
- Güncelleme : 23.08.2022 - 09:49
Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü, direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı.
Şoför mesajlaşırken de direksiyonu kollarıyla yönlendirdi.
Yolcu kayda aldı, emniyet hemen buldu
Trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye atan şoför, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi VİDEO
427 lira ceza kesildi
İHA'nın haberine göre kimlik tespiti yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.