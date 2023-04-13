Diyarbakır merkezli 11 ilde hacker operasyonu! 85 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi

Yurtta güven adına operasyonlar devam ediyor.
Güvenlik güçleri, huzur ve güven adına başlattıkları operasyonlara her geçen gün bir yenisini ekliyor.
Bu kez operasyonun adresi Diyarbakır oldu.
Kentte bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti.
Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde 20 kişiyi tespit etti.
20 şüpheli yakalandı
Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı.
Çok sayıda suç unsuru yakalandı
Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.
Hedef üst düzey kamu görevlileri
Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi.
Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi.
85 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiler
Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.
Çete kurdular
Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi.
Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi.
Örgüt elebaşının farklı suçları tespit edildi
Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti.
Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.