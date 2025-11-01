Diyarbakır merkezli 11 ildeki 'Dalgakıran' operasyonunda 28 tutuklama

- Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen 'Dalgakıran' operasyonunda 28 kişi tutuklandı.
- Sahte sosyal medya hesaplarıyla 'güvenli ödeme' vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler gözaltına alındı.
- Şüphelilerin hesaplarına el konularak toplamda 641 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaştıkları ikinci el eşya alım-satımı yapanları 'güvenli ödeme' yöntemi vaadiyle dolandıranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul’da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
641 MİLYON LİRA BANKA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına göre 641 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Şüphelilerin tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.
28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.