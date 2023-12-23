Diyarbakır Silvan karayolunda araç takla attı: 5 yaralı

İHA
Diyarbakır'da Silvan karayolunun 10. kilometresinde plakası öğrenilemeyen transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesine kaldırıldı
İnceleme başlatıldı
Yaşanan kaza sonrası polis ekipleri tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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