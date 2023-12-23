Diyarbakır Silvan karayolunda araç takla attı: 5 yaralı
İHA

Diyarbakır'da Silvan karayolunun 10. kilometresinde plakası öğrenilemeyen transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesine kaldırıldı

İnceleme başlatıldı

Yaşanan kaza sonrası polis ekipleri tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)