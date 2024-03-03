Diyarbakır'da 1 milyon liralık soygun! Sevgilisiyle birlikte dedesini öldürdü Torunu tarafından 1 milyon liralık serveti çalınan ve merdivenden itilen yaşlı adam hayatını kaybetti. Çalınan altınların toprak altına gömüldüğü ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Diyarbakır'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Veysi Akkurt, akşam eşiyle evine dönerken bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü.

Başını beton zemine vurdu

Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler merdivenden iterek kaçtı.

Merdivenden düşen adam başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anahtarla açılmadı izlenimi verdiler

Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı.

Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı.

Hayatını kaybetti

Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi.

Akkurt’un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sevgilisiyle plan yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. E

kipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi.

H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.’ye haber verdiği ortaya çıktı.

Çaldıkları altınları gömdüler

Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi.

Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)