Diyarbakır'da 2 ton 423 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lice kırsalında 30 farklı noktada gerçekleştirilen narkoterör operasyonu ile PKK'nın finans kaynağına darbe vuruldu.

Bingöl, Muş ve Diyarbakır kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personelin katılımıyla ‘Eren-2 Lice’ operasyonu kırsal alanda sürüyor.

30 AYRI BÖLGEDE UYUŞTURUCU ARAMASI

116 operasyonel timin görev aldığı operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 farklı noktada terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ekimi ve satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, helikopterle bölgeye indirildi.

2 TONLUK VURGUN

Yapılan aramalarda 497 kilosu kubar, 2 ton 364 kilo esrar ile 59 kilo skunk bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin arandığı bildirildi.