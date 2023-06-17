Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü arazi kavgası: Husumet 70 yıldır sürüyordu 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan 63 yaşındaki aile üyesi, yaşanan dehşeti anlattı. İki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiği söyleyen acılı ağabey, “2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor” dedi.

DHA

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü vahşette yeni detaylar ortaya çıktı…

15 Haziran günü sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde karşı karşıya gelen Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

9 kişi öldü

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti.

Alyamaç ailesinden yaralanan Ahmet Alyamaç ve M.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Yangın çıktı

Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, ölenler dün toprağa verildi.

3 savcı görevlendirildi

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve Ahmet Alyamaç da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.

Yaralı kurtuldu, her şeyi anlattı

Olaydan yaralı olarak kurtulan 2 kişiden hastanede tedavisi süren Ahmet Alyamaç, yaşanan olayda oğlu Yunus, kardeşleri Selim ve Emin ile yeğeni Ömer Alyamaç’ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Taş ailesiyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğunu ifade eden Almayaç, şöyle konuştu:

"Husumetler daha da çoğalacak"

Orası 213 nolu parsel, 379 dönüm arazi. Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Ateş salınan arazi tartışmalara konu olan arazi değil. Kendi arazimiz olan yer. Kendi kullandığımız yer ateşe verildi. 200 dönümlük yer değil. O bilgi yanlış. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktır.

"Sebep olanlara Allah bırakmasın"

Olay yerine ateşi söndüremeye gittiğini dile getiren Alyamaç, şöyle devam etti: