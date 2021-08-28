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    Diyarbakır'da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi

    Diyarbakır'da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi

    Elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın, yakınları tedaviyi reddetti. Vücuttaki akımı alması amacıyla Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmeye çalıştı.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 02:02
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 02:24
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    Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Yusran Kaya (33) yakınları tarafından hastaneye getirildi.

    Acil servisi getirilen Yusran Kaya'ya müdahale edilirken, yakınları karşı çıktı.

    Kaya'nın vucudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vucuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.

    Diyarbakır'da akıma kapılan hastayı yakınları hastane bahçesine gömmek istedi VİDEO

    HASTANE BAHÇESİNDE ÇUKUR KAZDILAR

    Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi.

    Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.

    Güvenlik güçlerinin engellemesinin ardından yakınları, Yusran Kaya ile hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.

    Kaya ailesinin yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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    Diyarbakır da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi #2

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    Diyarbakır da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi #6

    Diyarbakır da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi #7

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    Diyarbakır da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi #9

    Diyarbakır da akıma kapılan hastayı, yakınları hastane bahçesine gömmek istedi #10

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