Diyarbakır'da annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti

Dehşete düşüren olay, Diyarbakır’da sabah saatlerinde oldu…
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 6'ncı katındaki dairede 63 yaşındaki Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen 32 yaşındaki oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Boğazını kesti, göğsünde yaraladı
Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı.
Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Anne ile kızını polis kurtardı
Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı.
Hayati tehlikesi sürüyor
Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.