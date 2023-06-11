Diyarbakır'da annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip, babasının boğazını kesti Madde bağımlısı adam, annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babasının boğazını kesti. Talihsiz adamı göğsünden de bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, gözaltına alındı.

DHA Dehşete düşüren olay, Diyarbakır’da sabah saatlerinde oldu… Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 6'ncı katındaki dairede 63 yaşındaki Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen 32 yaşındaki oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Boğazını kesti, göğsünde yaraladı Tartışmanın büyümesi üzerine, Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Anne ile kızını polis kurtardı Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Hayati tehlikesi sürüyor Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.