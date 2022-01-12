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    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler

    Barbaros Geçer'in boş olan müstakil evinin duvarını delerek evin bitişiğindeki kuyumcu dükkanına giren şüpheli şahıslar, 150 bin lira değerinde altını alarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 16:37
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    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler

    Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde, kuyumcu Barbaros Geçer'e ait kimsenin yaşamadığı müstakil evin kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, duvarını deldi.

    Şüpheliler bu yöntemle, evin bitişiğindeki bulunan ve yine Geçer'e ait kuyumcuya girdi.

    150 bin TL değerinde altın çalan şüpheliler, kayıplara karıştı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Barbaros Geçer, durumu polise bildirdi.

    İş yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler #1

    “BALTAYLA DUVARI DELEREK ALTINLARI ALMIŞLAR”

    Barbaros Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti ve uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler. Evde bulunan baltayla duvarı delerek altınları almışlar.” dedi.

    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler #2

    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler #3

    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler #4

    Diyarbakır’da bitişikteki evin duvarını delip kuyumcuya girdiler #5


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