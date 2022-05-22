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    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı

    Annesiyle karşıya geçmek isteyen 3 yaşındaki Y.B.’ye motosikletli kurye A.K. çarptı. Kazanın ardından yardım etmeye çalışan A.K., çocuğun yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
    • 22.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:00
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    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Ahmet Bilgin Caddesi’nde, akşam saatlerinde seyir halinde olan motosikletli kurye A.K. annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Y.B. isimli bir çocuğa çarptı.

    Kazanın ardından aracından inen A.K., çocuğa yardım etmeye çalıştı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı.

    Kurye, bıçaklı saldırıya uğradı

    DHA’nın haberine göre; olay yerinde bekleyen A.K., çıkan tartışmada çocuğun yakınları olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Kalçasına isabet eden bıçakla yaralanan A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Çalışma başlatıldı

    O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuk Y.B. ve bıçaklanan kurye A.K., hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

    Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı ViDEO

    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı #1

    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı #2

    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı #3

    Diyarbakır’da çocuğa çarpan motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı #4


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