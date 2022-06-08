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- Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi
Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi
Acil doktoru, hastanedeki işlemleri tamamlanıp sevk edilecek olan çocuğun yakınları tarafından darbedildi. Ardından şahsın çektiği silahın şarjörü yere düştü.
- 08.06.2022 - 09:59
- Güncelleme : 08.06.2022 - 10:39
Diyarbakır'da bir doktor, hasta yakınlarınca darbedildi.
Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darbedildi.
Doktoru dövüp silah çektiler
Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları, Dr. A. Fırat‘a silah çekti.
Silahın şarjörü yere düştü
Silahı doktora doğrulttuğu esnada şarjörü yere düşen saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından silah alındı.
İHA'nın aktarımına göre, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.