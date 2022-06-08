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Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi

Diyarbakır'da darbedilen doktora silah çekildi

Acil doktoru, hastanedeki işlemleri tamamlanıp sevk edilecek olan çocuğun yakınları tarafından darbedildi. Ardından şahsın çektiği silahın şarjörü yere düştü.