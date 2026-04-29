İzmir'deki tır faciasında kaza anı kamerada

İzmir'de tır dehşeti.

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freni patladı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

10 ARACA BİRDEN ÇARPTI

Karşı şeride geçen tır, karşı yönden gelen 10 araca çarptı. Çarptığı araçlar arasında görevli olan bir polis aracının da olduğu bildirildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya neden olan tırın sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti. Toplamda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FREN İZİ YOK

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde kaza mahallinde tırın fren yaptığına dair herhangi bir iz bulunmadığı bulgusuna rastlanırken, kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajlı olmasına ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin de başlatıldığı bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla gelen tırın önüne başka bir tırı katarak karşı şeride geçtiği ve büyük bir toz bulutunun oluştuğu görüldü.