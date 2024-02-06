Depremde hayatını kaybedenler, anılıyor...
Bu kapsamda da Diyarbakır Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin 1. yıl dönümünde kentte anma etkinlikleri düzenledi.
Mezarlıklara gelindi, karanfil bırakıldı
Sabah saat 04.17 sularında meydana gelen deprem gecesi sahada aralıksız çalışan arama-kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesindeki Ulu Camii’nde Mevlid-i Şerif okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenlerin mezarlığına geçerek karanfil bıraktı.
Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük, dua etti. Vali Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kaymakamlar ve kurum amirleri mezarlara karanfil bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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