Diyarbakır'da müşterilerinin telefonla ulaşamadığı bir kuyumcunun önünde toplanan yaklaşık 100 kişi şikayetçi oldu.

Akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İşletmecisinin ismi öğrenilemeyen bir kuyumcuya, akşam saatlerinden itibaren telefonla arayan müşteriler ulaşamadı.

100 kişi kuyumcu önünde toplandı

Bunun üzerine aralarında ailelerin de olduğu yaklaşık 100 kişi iş yeri önüne geldi. Burada toplanan vatandaşların arasında yaklaşık 1,5 milyon TL'sini teslim ettiklerini ileri süren 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Dolandırıldıklarını ileri süren 8 kişi emniyette şikayetçi olurken, çok sayıda vatandaşın iş yeri önündeki bekleyişi ise devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, para miktarının şikayete göre artabileceği belirtildi.

Diyarbakır'da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı - VİDEO

Daha önce de 6 kuyumcu 230 kişiyi dolandırdı

DHA'nın haberine göre; Bağlar ve Kayapınar ilçesinde 7 Haziran'da yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Olayla ilgili olarak şüphelilerin 230 kişiden topladığı paranın miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 TL olduğu ortaya çıkmıştı.