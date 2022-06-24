Petrol
109.37
-0.62%
Euro
18.2865
0.05%
Dolar
17.3686
0.09%
Altın
1.019
0.37%
Borsa
255
0.28%
Bitcoin
363.543
1.85%
BTXN Coin
7.91
-2.10%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Diyarbakır'da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı

    Diyarbakır'da müşterilerinin telefonla ulaşamadığı bir kuyumcunun önünde toplanan yaklaşık 100 kişi şikayetçi oldu.
    • 24.06.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 07:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı

    Akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İşletmecisinin ismi öğrenilemeyen bir kuyumcuya, akşam saatlerinden itibaren telefonla arayan müşteriler ulaşamadı.

    100 kişi kuyumcu önünde toplandı

    Bunun üzerine aralarında ailelerin de olduğu yaklaşık 100 kişi iş yeri önüne geldi. Burada toplanan vatandaşların arasında yaklaşık 1,5 milyon TL'sini teslim ettiklerini ileri süren 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Dolandırıldıklarını ileri süren 8 kişi emniyette şikayetçi olurken, çok sayıda vatandaşın iş yeri önündeki bekleyişi ise devam ediyor.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, para miktarının şikayete göre artabileceği belirtildi.

    Diyarbakır'da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı - VİDEO

    Daha önce de 6 kuyumcu 230 kişiyi dolandırdı

    DHA'nın haberine göre; Bağlar ve Kayapınar ilçesinde 7 Haziran'da yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

    Olayla ilgili olarak şüphelilerin 230 kişiden topladığı paranın miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 TL olduğu ortaya çıkmıştı.

    Diyarbakır da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı #1

    Diyarbakır da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı #2

    Diyarbakır da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı #3

    Diyarbakır da dolandırılan 100 kişi, ulaşamadıkları kuyumcunun öndünde toplandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kurban ibadeti ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler
    Gündem

    Kurban ibadeti ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

    50 Maddede Sosyal Medya Aşkları kitabı
    Kitap

    50 Maddede Sosyal Medya Aşkları kitabı

    Görüş Bildir