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    Diyarbakır'da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi

    Hazro ilçesinde dolmuşçuluk yapan ikili aile arasında kavga çıkarken, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 13:41
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    Diyarbakır'da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi

    Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda dün öğle saatlerinde, iki aile arasında kavga çıktı.

    Dolmuşçuluk yapan Dolan ve Dağaçar Aileleri birbirine girdi.

    Aile bireyleri arasında çıkan sıra tartışması, kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralanan 8 kişiden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

    Durumu ağır bir yaralı, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İlçede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Diyarbakır'da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi ViDEO

    Diyarbakır da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi #1

    Diyarbakır da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi #2

    Diyarbakır da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi #3

    Diyarbakır da dolmuşçuluk yapan aileler birbirine girdi #4

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