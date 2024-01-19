İHA
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yer alan 5 Nisan Mahallesi'nde öğlen saatlerinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu alev alev yanarken, aynı anda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Patlamanın nedeni aşırı yüklenme
Dicle Elektrik, olayın nedenini panonun aşırı yüklenmesine bağlayarak bilgilendirmede bulundu. Enerji şirketi ekipleri, yaşanan hasarı onarmak amacıyla hemen çalışmalara başladı.
Kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilde sorunlar bitmiyor
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmekte zorluk çekiliyor. Kaçak kullanım tespiti yapan görevliler, ya engellenmek isteniyor ya da saldırıya uğruyor.
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