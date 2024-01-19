Diyarbakır'da elektrik panosunda korkutan patlama Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yanarak patladı. Yangının aşırı yüklenme kaynaklı olduğu tespit edildi.

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İHA

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yer alan 5 Nisan Mahallesi'nde öğlen saatlerinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu alev alev yanarken, aynı anda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Patlamanın nedeni aşırı yüklenme

Dicle Elektrik, olayın nedenini panonun aşırı yüklenmesine bağlayarak bilgilendirmede bulundu. Enerji şirketi ekipleri, yaşanan hasarı onarmak amacıyla hemen çalışmalara başladı.

Kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilde sorunlar bitmiyor

Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmekte zorluk çekiliyor. Kaçak kullanım tespiti yapan görevliler, ya engellenmek isteniyor ya da saldırıya uğruyor.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)