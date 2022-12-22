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    Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü

    Enerji şirketine bağlı ekip arızalı trafoya müdahale ederken yangın çıktı. Trafoda çıkan yangın, şirket arabasını kullanılamaz hale getirdi.
    • 22.12.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:09
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    Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü

    Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde, cadde üzerindeki bir trafo arızalandı.

    Arızanın giderilmesi için bölgeye enerji şirketinden ekip yönlendirildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, trafoda patlama meydana geldi.

    Alevler aracı sardı

    Alevler, enerji şirketine ait araca sıçradı. Yangın kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı.

    Araç kullanılamaz hale geldi

    DHA’nın haberine göre; yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Olay sonrası yanan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü VİDEO

    Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü #1


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