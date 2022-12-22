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- Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü
Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü
Enerji şirketine bağlı ekip arızalı trafoya müdahale ederken yangın çıktı. Trafoda çıkan yangın, şirket arabasını kullanılamaz hale getirdi.
- 22.12.2022 - 15:16
- Güncelleme : 22.12.2022 - 16:09
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde, cadde üzerindeki bir trafo arızalandı.
Arızanın giderilmesi için bölgeye enerji şirketinden ekip yönlendirildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken, trafoda patlama meydana geldi.
Alevler aracı sardı
Alevler, enerji şirketine ait araca sıçradı. Yangın kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı.
Araç kullanılamaz hale geldi
DHA’nın haberine göre; yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay sonrası yanan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Diyarbakır’da, enerji şirketine ait araç küle döndü VİDEO