Diyarbakır'da eşeği döven saldırgan: Beni ısırdı Kapıya bağlı eşeğine defalarca sopa ile vuran şahıs gözaltına alındı. İfadesinde, "Eşek beni ısırdı, ben de sopa ile dövdüm" diyen şahsa, 4 bin 500 TL para cezası kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Görüntüler, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kayda alındı… 44 yaşındaki C.S., UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgede kapıya bağlı eşeğine sopa ile defalarca vurdu. Gözaltına alındı Şiddet videosu yayılınca İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, C.S.'yi adresinde gözaltına aldı. "Eşek beni ısırdı" İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.S., ifadesinde, “Eşek beni ısırdı, ben de bunun üzerine sinirlenerek sopa ile dövdüm.” dedi. 4 bin 500 TL para cezası kesildi İfadesinin ardından serbest bırakılan C.S.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 4 bin 500 TL para cezası kesildi. Eşek, koruma altına alındı Şiddet gören eşek ise koruma altına alınıp, hayvan barınağına götürüldü. Özel alana alınan eşek, artık burada yaşayacak.