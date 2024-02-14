DHA
Emniyet güçleri, terör örgütlerine geçit vermiyor...
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı.
22 şüpheli tespit edildi
Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKK/KCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı.
Çok sayıda doküman ele geçirildi
Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı; aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi.
İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış