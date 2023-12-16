Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü sırasında silahlı saldırı: 9 yaralı Kayapınar ilçesinde trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapan enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Kaçak elektrik kullananlarla mücadele devam ediyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zirve yapan kullanım, büyük kayıplara neden oluyor.

Bu durumun son örneği Diyarbakır'da ortaya çıktı.

Ekiplere saldırdılar

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi küme evlerinde enerji şirketi çalışanları trafo yenileme ve kaçak kontrolü yaptığı sırada, bazı mahalleli ile çalışanlara eşlik eden mahalle muhtarı Mehmet Emin Gün ve yakınları arasında tartışma çıktı.

Kalabalığa ateş açtılar

Tartışmanın tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle mahalleliden V.K., V.K. ile K.A., yanında getirdiği kalaşnikoflarla toplanan kalabalığa ateş açtı.

9 kişi yaralandı

Olayda 7 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 2 kişi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

9 araçta hasar oluştu

Olayda 2'si polis aracı olmak üzere toplam 9 araçta hasar oluştu.

4 kişi gözaltına alındı

Başlatılan soruşturmada V.K., V.K. ve K.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Birikmiş borç 13 milyar TL’yi aştı

6,3 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2,14 milyon tüketiciye elektrik hizmeti sağlanıyor.

Bölgede yapılan yatırımlara rağmen abonelerin 13 milyar TL'yi aşan borçları mevcut.

Tarım arazilerinin yüzde 75'i kaçak

Özellikle bu borçların yüzde 75'ini tarım arazilerine verilen abonelikler oluşturuyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)