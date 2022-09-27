Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Çınar ilçesinde kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Çınar ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Diyarbakır-Mardin yolunda, ynı istikamette seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EPC 852 plakalı kamyon ile 21 ED 569 plakalı traktör çarpıştı.

Traktördeki 6 kişi yola savruldu

Kazada traktörde bulunan 6 kişi yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası yapılan aramada 1 kişinin de kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp kişi kısa sürede yaralı olarak bulunurken, diğer yaralılarla birlikte ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre; yaralılardan B.K. (21) burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan 2’sinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.