Diyarbakır'da kapkaç çetesine ‘Aport’ operasyonu: 10 gözaltı Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, “aport” operasyonu ile yakalandı.

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İHA

Güvenlik güçleri ülke huzuruna karşı denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde şüpheli şahıslara karşı denetimler sürüyor.

Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında yeni çalışmalar yapıldı.

Proje çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.

10 kişi yakalandı

10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Firari hükümlü araması bulunan kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.’nin Irak’a kaçma plana yaparken yakalandı.

Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)