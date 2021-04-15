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    Diyarbakır'da korkutan çocuk parkı yangını

    Bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden olurken, olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önledi.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 16:05
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    Diyarbakır'da korkutan çocuk parkı yangını

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde sitenin oyun parkında yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kentin dört bir tarafından görüldü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın cep telefonları ile kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır'da korkutan çocuk parkı yangını VİDEO


    Diyarbakır da korkutan çocuk parkı yangını #1

    Diyarbakır da korkutan çocuk parkı yangını #2

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