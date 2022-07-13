Diyarbakırda, tartıştığı sürücüyü kovalayıp beraberindeki kadını tokatlayarak trafiği karıştıran silahlı maganda araç kurşunlarken polise suçüstü yakalandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda trafik magandası ortalığı karıştırdı.

Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yol kenarında duran sürücülerden biri silahına davranınca diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı.

Silahlı şahıs ise küfürler ederek tabancayla peşine düştü.

Diyarbakır'da maganda tartıştığı sürücünün aracını kurşunladı VİDEO

Yanındaki kadını tokatladı

Yakalayamayınca geri dönen maganda, kendi aracından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı.

Polis suçüstü yaptı

O anda yoldan geçen polisler şahsı suçüstü yakaladı.

Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

O anlar kamerada

Olay neticesinde ölü ya da yaralı olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.