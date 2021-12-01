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Diyarbakır’da, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır’da, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Otogarda yapılan denetimler sırasında şüpheli hareketleri ile dikkat çeken 3 İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında, uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.