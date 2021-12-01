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- Diyarbakır’da, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
Diyarbakır’da, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
- İHA
- 01.12.2021 - 12:35
- Güncelleme : 01.12.2021 - 12:52
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 27 Kasım 2021 günü Diyarbakır Otogarı’nda risk analizi uygulaması gerçekleştirildi.
İran vatandaşı A. S. G., Y. Y. B. ve S. E. Z. isimli şahısların tedirgin ve yavaş hareketleri, polislerin şüphesini çekti.
TOMOGRAFİ ÇEKTİRİLDİ
Şahısların bedenlerinde uyuşturucu madde taşıdıkları yönünde yoğun şüphe oluşunca, şüpheliler hastaneye götürülerek tomografi çektirildi.
Hastanede çekilen tomografide, şahısların mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hastanede çekilen tomografide şüpheli S.E.Z.’den 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin maddesi, şüpheli Y.Y.B’den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin maddesi, şüpheli A.S.G.’den 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin maddesi, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir." denildi.