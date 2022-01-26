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- Diyarbakır'da otobüsteki fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Diyarbakır'da otobüsteki fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
- DHA
- 26.01.2022 - 11:31
- Güncelleme : 26.01.2022 - 11:45
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti.
Adana Merkez Otogarı’nda önlem alan ekipler, Diyarbakır’dan gelip Antalya’ya giden otobüste, narkotik köpek 'Aşil' ile arama yaptı.
Aşil, otobüsün bagajındaki elektrikli fırına tepki verdi. Polis, metal korumasını açtığı fırının içinde 4 paket halinde toplam 1 kilo 632 gram esrar ele geçirdi. Fırının sahibi olduğu belirlenen Veysel Y. (30) isimli şahıs, gözaltına alındı.
“DİYARBAKIR’DAN UCUZA ALDIM”
Emniyete götürülen Veysel Y. ifadesinde, “Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır’dan ucuza satın aldım. Satış yapmıyorum, kendim kullanıyorum.” dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da otobüsteki fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı ViDEO