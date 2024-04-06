Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 9 yaralı Bismil ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA

Öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde M.S.Ç’nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı.

6'sı çocuk 9 kişi yaralandı

Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)