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    Diyarbakır'da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

    Diyarbakır’da patileri kesik halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 02:12
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 06:58
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    Diyarbakır'da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir kedi, patileri kesik halde bulundu.

    Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır'da patileri kesilen kedi kurtarılamadı İZLE

    Diyarbakır da patileri kesilen kedi kurtarılamadı #1

    Diyarbakır da patileri kesilen kedi kurtarılamadı #2

    Diyarbakır da patileri kesilen kedi kurtarılamadı #3

    Diyarbakır da patileri kesilen kedi kurtarılamadı #4

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