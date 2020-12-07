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Diyarbakır'da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

Diyarbakır'da patileri kesilen kedi kurtarılamadı

Diyarbakır’da patileri kesik halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.