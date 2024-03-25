Diyarbakır'da polise saldırı! Üzerine sürüp kaçtı yakalanınca darbetmeye çalıştı Tartıştığı trafik polislerin üzerine otomobili süren saldırgan olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçtı. Y.E.Y. isimli şüpheli kendisini yakalayan polis memuruna, 3 yakınıyla birlikte saldırdı.

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DHA

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde görevdeki polis memuru şüphe üzerine 35 BZG 293 plakalı otomobili durdurdu.

Aracın sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı.

Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Polisin üzerine sürüp kaçtı

Başka bir trafik ekibi daha gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi.

Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı.

Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

Kaçarken polise yakalandı

Sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi.

Saldırgan akrabalarını çağırdı

Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı. Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı.

Polise yumruk atmaya çalıştı

Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk savurdu.. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olayın ardından trafik polisi, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis memuru verdiği ifadede, “Otomobilin çarptığı yaşlı kişiye bir şey olmasından korktuğum için sürücüyü takibe aldım” dedi.

48 bin TL ceza

Otomobil trafikten menedilirken, ruhsat sahibine 48 bin TL para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)