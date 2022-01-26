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- Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü
Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü
- DHA
- 26.01.2022 - 15:03
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, evli ve 2 çocuk annesi Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) ile evli ve 2 çocuk annesi ablası Sultan Taruk (25) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Fidanboy, ablasını elleriyle boğarak öldürdü. Evden çıkan Mürüvvet Büşra Fidanboy, 10 Nisan Polis Merkezi'ne giderek ablasını öldürdüğünü söyledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Fidanboy’un ifadesi üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sultan Taruk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sultan Taruk’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mürüvvet Büşra Fidanboy, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fidanboy, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sultan Taruk’un cenazesi ise Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.