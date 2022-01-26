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Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü

Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü

Mürüvvet Büşra Fidanboy, tartışma sırasında ablası Sultan Taruk’u elleri ile boğarak ölümüne neden oldu. Evden çıkıp polis merkezine giden Fidanboy, durumu polise anlatıp teslim oldu.