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    Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü

    Mürüvvet Büşra Fidanboy, tartışma sırasında ablası Sultan Taruk’u elleri ile boğarak ölümüne neden oldu. Evden çıkıp polis merkezine giden Fidanboy, durumu polise anlatıp teslim oldu.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 15:03
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    Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, evli ve 2 çocuk annesi Mürüvvet Büşra Fidanboy (20) ile evli ve 2 çocuk annesi ablası Sultan Taruk (25) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Fidanboy, ablasını elleriyle boğarak öldürdü. Evden çıkan Mürüvvet Büşra Fidanboy, 10 Nisan Polis Merkezi'ne giderek ablasını öldürdüğünü söyledi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Fidanboy’un ifadesi üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sultan Taruk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Sultan Taruk’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Mürüvvet Büşra Fidanboy, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fidanboy, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Sultan Taruk’un cenazesi ise Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Diyarbakır’da, tartışma sırasında ablasını öldürdü #2


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