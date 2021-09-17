Diyarbakır'da tartıştığı eşini tüfekle vurdu

Tartıştığı eşi Gurbet Fida'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fida, gözaltına alındı. Fida'nın av tüfeğiyle eşinin başında beklerken yakalandığı öğrenilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ziyaret Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Gurbet Fida, eşi Ali Fida ile tartışmaya başladı.

İkilinin neden tartıştığı henüz belirlenemezken, tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.

Bunun üzerine öfkelenen Ali Fida, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle eşine ateş etti.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, av tüfeğiyle eşinin başında bekleyen Fida'yı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Gurbet Fida, hayatını kaybetti.

EŞİNİ ÖLDÜREN ALİ FİDA TUTUKLANDI

Fida'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Fida ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.