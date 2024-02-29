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Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.