Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Bintaş Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen 18 yaşındaki Baran Cengiz yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.
Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Baran Cengiz’in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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