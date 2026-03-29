ABD’de yaşayan Türk'ün benzin şaşkınlığı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı operasyonlar ve İran’ın misillemeleri, küresel enerji piyasasında ciddi belirsizlik yarattı.

Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin aksaması ve enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşırken ABD’de akaryakıt fiyatlarının da hızla yükselmesine neden oldu.

ABD'DE YAŞAYAN TÜRK: "62 DOLAR NEDİR.."

ABD’de yaşayan bir Türk, aracının deposunu daha önce 46-47 dolara doldururken, zamların ardından ödediği yeni tutarı kayda aldı:

Ben normalde 46-47 dolara dolduruyordum. Şimdi ise 62 dolara depoyu fulledim. Bu nedir ya..

WASHINGTON'DAN FİYATLARI FRENLEME HAMLESİ

Artan enerji maliyetlerini kontrol altına almak isteyen Beyaz Saray, küresel piyasaları rahatlatmaya yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Bu kapsamda ABD yönetimi, uluslararası ortaklarla koordineli şekilde petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesini kararlaştırdı. International Energy Agency üyesi 32 ülke, fiyatları düşürmek amacıyla toplam 400 milyon varil petrol ve rafine ürünün piyasaya verilmesi konusunda uzlaştı.

ABD Enerji Bakanlığı da 11 Mart’ta United States Department of Energy bünyesindeki Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu hamle, ülke tarihindeki en büyük rezerv tahliyelerinden biri olarak kayda geçti.

RUSYA, VENEZUELA VE İRAN PETROLÜNE GEÇİCİ ESNEKLİK

Washington yönetimi arz tarafındaki sıkıntıyı hafifletmek için yaptırım politikalarında da sınırlı esnemeye gitti.

United States Department of the Treasury, 5 Mart’ta küresel petrol arzının kesintiye uğramaması amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü satın almasına 30 günlük geçici muafiyet tanıdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu kararın yalnızca halihazırda denizde bulunan petrol sevkiyatlarını kapsadığını belirterek bunun Rusya’ya önemli bir ekonomik fayda sağlamayacağını ifade etti.

ABD yönetimi ayrıca yaptırım altındaki Petróleos de Venezuela S.A. ile belirli işlemlere izin veren lisans yayımlayarak Venezuela petrolüne yönelik bazı kısıtlamaları da gevşetti. Bunun yanı sıra denizde bekleyen İran petrolünün satışına yönelik dar kapsamlı bir lisans da yürürlüğe girdi.

İÇ PİYASAYA AKARYAKIT AKIŞINI ARTIRMA ADIMI

ABD yönetimi, iç piyasada yakıt akışını hızlandırmak için taşımacılık düzenlemelerinde de geçici değişiklik yaptı.

Bu çerçevede ABD limanları arasında yük taşımacılığını yalnızca Amerikan bayraklı gemilerle sınırlayan Jones Act için 60 günlük muafiyet getirildi. Kararla yabancı gemilerin de ABD limanları arasında petrol ve yakıt taşımalarına geçici olarak izin verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu adımın petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları azaltmayı hedeflediğini belirtti.

BENZİNİN GALON FİYATI 5 DOLARA YÜKSELDİ

Tüm bu önlemlere rağmen ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki artış durmadı. American Automobile Association verilerine göre 23 Mart itibarıyla ülkede normal benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,96 dolara ulaştı.

Bu rakamın bir ay önce 2,94 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, fiyatların yalnızca bir ayda yaklaşık 1 dolar arttığı kaydedildi.

Eyaletler arasında önemli farklılıklar görülürken, California’da benzin fiyatı 5,8 dolara kadar yükseldi. Washington ve Hawaii’de ise ortalama fiyat 5 doların üzerine çıktı.

ABD'DE SAVAŞ KARŞITI PROTESTOLAR

Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere, savaş nedeniyle temel gırda ürünlerine yapılan zamlar, Amerikalıları yine sokağa döktü. Savaşın bir an önce durdurulmasını isteyen Amerikalılar, birço keylalette protestolar düzenliyor.