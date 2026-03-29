İçişleri Bakanı Çiftçi: En fazla soruşturma izni AK Partili belediyelere

Son yıllarda CHP'li belediyelere yönelik açılan soruşturmalar ve yürülen operasyonlar, davalar nedeniyle kamuoyunda "sadece CHP'li belediyelere dokunuluyor" algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Ancak bunun doğru olmadığını bizzat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, rakamlarla ortaya koydu.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya gel Çiftçi, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı ve özellikle belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

"BELEDİYELERLE İLGİLİ 3 BİN 224 İNCELEMENİN BİN 298'İNE SORUŞTURMA İZNİ"

Belediyeler hakkında yürütülen incelemelerin seçim sonrası dönemde yoğunlaştığını belirten Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı birimlerinin ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Çiftçi, “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Bakanlığımızın ilgili birimlerince toplam 3 bin 224 inceleme gerçekleştirildi. Bu incelemelerin bin 298’i hakkında soruşturma izni verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİLİ BELEDİYELER VAR

Verilen soruşturma izinlerinin parti dağılımına da değinen Çiftçi, rakamların kamuoyundaki bazı iddialarla örtüşmediğini belirtti.

Bakan Çiftçi’nin paylaştığı bilgilere göre soruşturma izni verilen belediyelerin dağılımı şöyle oldu:

591 belediye: Adalet ve Kalkınma Partisi

321 belediye: Cumhuriyet Halk Partisi

102 belediye: Milliyetçi Hareket Partisi

6 belediye: İYİ Parti

18 belediye: DEM Parti

260 belediye: diğer partiler

SORUŞTURMA AÇILAN BELEDİYELERİN YÜZDE 46'SI AK PARTİLİ

Açıklanan veriler doğrultusunda en fazla soruşturma izni verilen belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu sayının toplamın yaklaşık yüzde 46’sına karşılık geldiğini ifade etti.

Çiftçi, yürütülen süreçlerin siyasi değil hukuki çerçevede değerlendirildiğini belirterek, tüm incelemelerin mevzuat ve denetim mekanizmaları doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.