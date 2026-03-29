Mustafa Çiftçi: Polislikte ülke genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri toplantısın katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, plakalara kesilen cezalardan trafik kazalarına, organize suç örgütleriyle mücadeleden, polislerin özlük haklarına kadar birçok konuya değindi.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Çiftçi, polis ve bekçilerle ilgili önemli bir müjdeyi duyurdu.

BEKÇİLER ARTIK SABAH GÖREV YAPABİLECEK

Valilerin yetkilerinin genişleyeceğini ifade eden Çiftçi, "Önümüzdeki hafta netleştirmeyi planladığımız bir çalışmamız var.

Bu çalışmaya göre, ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler." dedi.

"POLİSLERDE 12/36 SAAT ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇECEĞİZ"

Yeni polis memurlarının yolda olduğunu vurgulayan Çiftçi, yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayarak, "Ayrıca, bu dönem Polis Akademisi’nden 10 bin polis adayımız mezun oluyor. Eylül ayına göre planlanan mezuniyet takvimini Haziran ayı başına çekeceğiz.

Böylelikle, ülkemiz genelinde 12/36 saat çalışma düzenine geçeceğiz. Polisimizin çalışma şartlarını rahatlatacak ve motivasyonlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

12/36 SAAT ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL İŞLİYOR

12/36 çalışma sistemi, vardiyalı işlerde uygulanan bir mesai düzeni olarak öne çıkıyor.

Bu modelde çalışanlar 12 saatlik kesintisiz mesainin ardından 36 saat izin yapıyor.

Döngü bu şekilde devam ederken, sistem özellikle sağlık, güvenlik ve acil hizmet birimlerinde tercih ediliyor.

Uzmanlar, bu sistemde uzun dinlenme süresinin avantaj sağladığına dikkat çekiyor.

"ÇETELEŞME FAALİYETLERİNE KARŞI TAVRIMIZ NETTİR"

Sokak çeteleri ile mücadele konusuna da değinen Çiftçi, bu anlamda tavizlerinin olmadığını belirterek, "Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyuna 2026 yılını sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan ettiğimizi duyurduk. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir.

Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Bu noktada çocuklarımızı suça sürüklemeye çalışan bu çeteleşme faaliyetlerine karşı tavrımız nettir. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır." ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEK DEĞİL"

APP plakalarla ilgili denetimler ve uygulanacak yaptırımlar hakkında da konuşan Çiftçi, "Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim; Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir.

Biz cezayı yöntem olarak gören bir anlayışla hareket etmiyoruz. Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır." dedi.

"ÜLKEMİZİN HUZURU AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR HUSUS"

Alınan kararın ulusal güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur.

Nasıl ki bir insanın kendisini tanıtan bir kimliği, nüfus cüzdanı ve ona ait bir vatandaşlık numarası varsa; plaka da bir aracın kimliğidir, üzerindeki harf ve rakamlar da o aracın numarasıdır.

Nasıl kimliğimizi güvenliğimiz açısından yalnızca yetkili kurumlar düzenliyorsa, plakaların da aynı şekilde yetkili kurumlarca alınması gerekir." sözlerine yer verdi.

TRAFİKTE VERİLEN CEZALAR

Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın bütçeye gelir elde etmek için trafik cezaları kesilmesini istediği iddialarına da yanıt veren Çiftçi, "Ben 29 yıllık kamu görevlisiyim. Maliye Bakanlığı’ndan bugüne kadar bir talep geldiğini hiç duymadım. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir ve böylesine hukuka aykırılık teşkil edecek bir duruma kimse tevessül etmez edemez. Geride bıraktığımız bu Ramazan Bayramı tatilinde uygulanan ceza sayısı ve miktarlarına baktığımızda, son yıllardaki benzer bayram tatillerinde uygulanan ceza sayısı ve miktarının gerisinde kaldığının bilinmesini isterim." diye konuştu.

