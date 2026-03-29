Mustafa Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Amaç vatandaşın güvenliğini sağlamak

Trafikte güvenliğin sağlanması adına değişiklikler yapılıyor, caydırıcılık için cezalar artırılıyor.

Ancak vatandaşın düzene uyum sağlanması, düzenlemelere entegre olması adına rehberlik ve bilgilendirmeler de emniyet güçleri tarafından yapılmaya devam ediliyor.

STANDART DIŞI PLAKALARA 140 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

'APP' olarak da bilinen standart dışı plakaların ilk yakalamada 140 bin lira, aynı yıl içinde tekrarına ise 280 bin liraya varan cezalar getirilmişti.

Ayrıca aracın da trafikten men edilebileceği ve bazı durumlarda 'resmi belgede sahtecilik' kapsamında 2-5 yıl hapis cezası da gündeme geldi.

Ardından vatandaşın da talebi üzerine kesilen cezalar geri alındı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, uygulamanın 1 Nisan'a ertelenmesi ve o tarihe kadar da denetimlerin bilgilendirme ve rehberlik amacıyla yapılacağı bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN APP PLAKA AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi, Anadolu Basın Federasyonu programında gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi açıklamalarında, yaptırımların vatandaşın güvenliği için sağlandığını; asıl meselenin vatandaşa doğruyu göstermek olduğunu aktardı.

Meselenin 'şekil' olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur." dedi.

"AMACIMIZ VATANDAŞI MAĞDUR ETMEK DEĞİLDİR"

"Dolayısıyla burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir." sözleriyle uygulamanın sebebinin altını çizen Çiftçi konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim, bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir.



Biz cezayı yöntem olarak gören bir anlayışla hareket etmiyoruz.



Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır.

"PLAKALARIN YETKİLİ KURUMLARCA ALINMASI GEREKİR"

Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur.



Nasıl ki bir insanın kendisini tanıtan bir kimliği, nüfus cüzdanı ve ona ait bir vatandaşlık numarası varsa; plaka da bir aracın kimliğidir, üzerindeki harf ve rakamlar da o aracın numarasıdır.



Nasıl kimliğimizi güvenliğimiz açısından yalnızca yetkili kurumlar düzenliyorsa, plakaların da aynı şekilde yetkili kurumlarca alınması gerekir.

"TR RUMUZU YER ALMAK ZORUNDADIR"

Çünkü plakalarda da tıpkı kimliklerimizde olduğu gibi birtakım güvenlik unsurları vardır. Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunmalıdır.



Sol tarafta ülkemizin uluslararası işareti olan TR rumuzu yer almalıdır.



Yine plakalarda hologram, güvenlik şeridi ve tekrar eden kare kutucuklar içinde ay-yıldız ile TR güvenlik işaretleri bulunmaktadır.

"ARAÇ SAHİPLERİNİN PLAKA YENİLEME ZORUNLULUĞU YOKTUR"

Aynı şekilde, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa, harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir.



Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir.



Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır.

"BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ARAÇ PARKINI DENETLEMEK SON DERECE ZORDUR"

Burada yetkili kuruluş Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'dur. Standardın korunması bu yüzden önemlidir. Çünkü araç sayısı her geçen yıl artmaktadır.



2019'dan bugüne ülkemizde toplam motorlu taşıt sayısı 23 milyon 200 binden 33 milyon 900 bine yükselmiştir.



Motosiklet sayısı 3 milyon 300 binden 7 milyon 200 bine çıkmıştır. Halihazırda toplam tescilli araç sayısı da 34 milyon 525 bin 761'dir.



Böylesine büyük bir araç parkını, güçlü bir teknolojik altyapı ve standart bir plaka sistemi olmaksızın sağlıklı şekilde denetlemek son derece zordur.

"PLAKANIN DOĞRU OKUNMAMASI RİSK OLUŞTURMAKTADIR"

Bu plakaların oluşturduğu güvenlik zafiyetlerini göz ardı etmemek gerekir. Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS (plaka tanıma sistemleri), KGS (kent gözetim sistemleri) ve EDS (elektronik denetim sistemi) gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir.



Bu da sahada ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarmaktadır.



Çünkü plakanın doğru okunamadığı her durumda denetimin etkinliği zayıflamakta; trafik güvenliği, kamu düzeni ve vatandaşımızın huzuru bakımından risk oluşmaktadır.

"BİZİM MESELEMİZ VATANDAŞIMIZIN HUZURUNU KORUMAKTIR"

Daha da önemlisi, bu zafiyetin art niyetli kişiler tarafından istismar edilmesi ihtimalidir.



Trafik güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ya da suç teşkil eden fiillerin takibinde böylesi standart dışı uygulamalar ciddi sakıncalar doğurmaktadır.



Bizim meselemiz vatandaşımızın huzurunu ve hukukunu korumaktır.



Bu konu bir plaka biçimi olmanın çok ötesinde; doğrudan doğruya güvenlik, kamu düzeni ve hukuk meselesidir.

"MESELE ZORLUK ÇIKARTMAK DEĞİL, STANDARTI KORUMAKTIR"

Dolayısıyla burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir.



Mesele, güvenlik sistemimizin her aşamasında açıklığı, doğruluğu ve güvenilirliği temin etmektir.



Biz bu konuya da bu anlayışla yaklaşıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için rehberlik etmeye devam edeceğiz; ama ülkemizin güvenliği açısından gerekli olan standardı da titizlikle koruyacağız.

"TEREDDÜTLER, KANUNUN AMACINDAN DEĞİL, NETLEŞTİRME SÜRECİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer husus da şudur:



Kanunla getirilen bazı düzenlemelerin sahadaki uygulamasını usul ve esaslarıyla netleştirecek uygulama yönetmeliği henüz yürürlüğe girmemiştir.



Dolayısıyla ortaya çıkan bazı tereddütler, kanunun amacından değil; uygulamaya ilişkin çerçevenin yönetmelikle netleştirilme sürecinden kaynaklanmaktadır.

"TEREDDÜT OLUŞTURAN HUSUSLAR DAHA AÇIK HALE GETİRİLECEK"

Bu nedenle yönetmeliğine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.



Bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek adına sahada rehberlik esaslı bir yaklaşım benimsenecektir.



Uygulamada tereddüt oluşturan hususlar daha açık, daha anlaşılır ve daha yeknesak hale getirilecektir.

"SÜRECİ GÜVENLİKTEN TAVİZ VERMEDEN YÜRÜTECEĞİZ"

Sürücünün izleme ve kullanma alanındaki görüntü cihazlarına ilişkin husus da ayrıca değerlendirilmektedir.



Bizim temel yaklaşımımız çok nettir; hakkaniyetli, hem vatandaşımızın gönlünü rahat ettiren hem de yollarda can güvenliğini koruyan dengeyi sağlamak.



Güvenlikten taviz vermeden, vatandaşımızı da belirsizlik içinde bırakmadan süreci en sağlıklı şekilde yürüteceğiz.