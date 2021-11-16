Euro
11.489
0.46%
Dolar
10.0873
0.29%
Altın
604.77
0.35%
Borsa
1.702
0%
Bitcoin
630.657
-4.69%
BTXN Coin
21.55
3.80%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Diyarbakır’da terör operasyonu: 13 tutuklama

    Terör soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 07:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da terör operasyonu: 13 tutuklama

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalanması için önceki gün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Şafak vakti 19 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

    ARALARINDA HDP'LİLER DE VAR: 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Dün akşam saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında HDP'lilerin de olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da terör operasyonu: 13 tutuklama #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir