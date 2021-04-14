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Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma

Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma

Bağlar ilçesinde kısıtlama saatinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir otomobile de kurşunlar isabet etti.