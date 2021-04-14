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    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma

    Bağlar ilçesinde kısıtlama saatinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir otomobile de kurşunlar isabet etti.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 04:32
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    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma

    Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde, uyuşturucu satıcısı iki farklı torbacı grubu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak üzerinde karşılaştı.

    Taraflar sözlü tartışmanın ardından sokak içerisinde silahlı çatıştı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında kısıtlama saatinde çatışma VİDEO

    POLİS İNCELEME YAPTI

    Yaralılar çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de sokağı kapatarak inceleme yaptı.

    Çok sayıda mermi kovanın bulunduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada bir otomobil de kurşunların hedefi olduğu görüldü.

    Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma #1

    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma #2

    Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma #3

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