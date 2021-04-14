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- Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma
Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında silahlı çatışma
- İHA
- 14.04.2021 - 04:32
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde, uyuşturucu satıcısı iki farklı torbacı grubu sokağa çıkma kısıtlamasında sokak üzerinde karşılaştı.
Taraflar sözlü tartışmanın ardından sokak içerisinde silahlı çatıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çatışmada 2 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır’da uyuşturucu satıcıları arasında kısıtlama saatinde çatışma VİDEO
POLİS İNCELEME YAPTI
Yaralılar çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de sokağı kapatarak inceleme yaptı.
Çok sayıda mermi kovanın bulunduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada bir otomobil de kurşunların hedefi olduğu görüldü.
Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.