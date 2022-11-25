Gölyaka ilçesinde yaşanan felaketin kameralara yansıyan görüntülerinde, tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonların adeta beşik gibi sallandığı görüldü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çarşamba günü saat 04.08'de meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.

Depremin bir etkisi ise tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlara oldu.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Kamyonlar beşik gibi sallandı

Soğukpınar köyünde kaydedilen bir görüntü de zincir marketlere malzeme taşıyan tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı görülüyor.

Doğanlı köyünde bulunan bir demir fabrikasında ise işçilerin çalıştığı sırada depreme yakalandığı, bu sırada sallantıyla beraber yaşadıkları panik görülüyor.

Düzce depreminde tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlar savruldu VİDEO