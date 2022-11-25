Petrol
85.75
0.48%
Euro
19.3168
-0.50%
Dolar
18.6351
0.03%
Altın
1.047
-0.41%
Borsa
4874
0.32%
Bitcoin
313.765
-0.41%
BTXN Coin
5.83
-2.50%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Düzce depreminde tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlar savruldu

    Gölyaka ilçesinde yaşanan felaketin kameralara yansıyan görüntülerinde, tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonların adeta beşik gibi sallandığı görüldü.
    • 25.11.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce depreminde tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlar savruldu

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çarşamba günü saat 04.08'de meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.

    Depremin bir etkisi ise tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlara oldu.

    Güvenlik kamerası görüntüleriyle depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

    Kamyonlar beşik gibi sallandı

    Soğukpınar köyünde kaydedilen bir görüntü de zincir marketlere malzeme taşıyan tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı görülüyor.

    Doğanlı köyünde bulunan bir demir fabrikasında ise işçilerin çalıştığı sırada depreme yakalandığı, bu sırada sallantıyla beraber yaşadıkları panik görülüyor.

    Düzce depreminde tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlar savruldu VİDEO

    Düzce depreminde tonlarca kilo ağırlığındaki kamyonlar savruldu #1


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar'
    Gündem

    'Evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar'

    Turnuvanın ilk kırmızı kartını Wayne Hennessey gördü
    Dünya Kupası

    Turnuvanın ilk kırmızı kartını Wayne Hennessey gördü

    Görüş Bildir