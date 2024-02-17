Düzce'de cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde kaza meydana geldi.

İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçiş yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarıldılar

Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İki kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan Duygu Çelik ve Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ciddi

Otomobilde bulunan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)