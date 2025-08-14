Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi

Düzce'de meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi...

Düzce Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde meydana gelen kazada, alınan bilgilere göre bölgedeki traktörün römorkuna binerek bölgede ki bir başka fındık tarlasına gidildiği esnada, traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

RÖMORKUN DEVRİLDİĞİ KAZADA 4 YARALI

Traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında römork fındıklığa devrildi.

Kazada römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR, HASTANELERE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 fındık işçisi ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.