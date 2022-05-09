Düzce'de günübirlik ev aramasında 10 kişi yakalandı

Günübirlik kiralama yapılan evlerde jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerle birlikte arama kaydı bulunan 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt genelinde günübirlik kiralama yapılan evlerde işlenen suçlara karşı güvenlik güçlerinin denetimi sürüyor.

Arama kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak isteyen kişierin tercih ettiği evlere, jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Düzce’de huzur ve güven uygulaması dahilinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

Arama kaydı olan 10 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre; saat 10.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimde 2 bin 125 şahıs sorgulanırken, arama kaydı bulanan 10 şahıs yakalandı, bir kişi hakkında adli işlem yapılırken 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.