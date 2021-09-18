Yurt genelinde artan motosiklet kazalarının ardından ekipler şehir merkezinde motosiklet denetimi yaptı.

Düzce’de son zamanlarda motosiklet kazalarının sık yaşanması sebebi ile önüne geçebilmek adına Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kazaları önlemek adına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan motosiklet denetimi, yaklaşık iki saat sürdü.

Kontrollerde 191 motosiklet sürücüsü denetime takıldı.

28 SÜRÜCÜ KASK TAKTI

Kontrollerde 163 sürücüye kask takmamaktan 144 liradan toplam 23 bin 472 lira cezai işlem uygulanırken 28 sürünün kask takıyor olması dikkat çekti. Polis ekipleri kasklı sürücülere teşekkür etti.

Düzce'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi VİDEO









CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ayrıca yapılan kontrollerde B sınıfı ehliyeti olup motosiklet kullanmaya gerekli olan A2 sınıfında ehliyeti olmayan 33 sürücüye 44 bin 187 lira, herhangi bir ehliyeti olmadan motosiklet kullanan 45 kişiye de toplam 121 bin 410 lira ceza yazıldı.





TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Toplamda 189 bin 69 lira ceza yazılırken 11 motosiklet, plaka, sigorta, muayene olmaması sebebi ile trafikten men edildi.



