Düzce'de otomobil bariyere saplandı: 2'si ağır 8 yaralı Düzce'de dinlenme tesislerine girmek isteyen otomobilin bariyerlere saplandığı kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

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İHA

Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde, Aksaray’dan İstanbul’a seyir halinde olan Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı seat marka otomobil, Yeşilyayla mevkiinde dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere saplanarak alev aldı.

Çıkan yangını bölgedeki vatandaşlar söndürdü

Paramparça olan otomobildeki yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, yaralılar için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden çıkarttı.

2'si ağır 8 kişi yaralandı

Kazada Miraç T. (9), Nevanur D. (2), Alparslan D. (4), Gökhan D. (40), Büşra T., Fadime D. ve Songül D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı.

Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araç sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan araç sürücüsü Coşkun D., kazadan sonra jandarma ve polis ekiplerine olayı anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)