Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Mahkeme kararını açıkladı

Uyuşturucu soruşturmaları sürüyor...

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI

Dün sabah saatlerinde iş insanı ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi isimlerin bulunduğu 14 isim gözaltına alındı.

Oyuncu Hande Erçel ve Kaan Mellart yurtdışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün ise saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim, adliyeye sevk edildi.

Son gelişmeye göre; savcılık ifadeleri alınan Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 İSME TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

HANDE ERÇEL AÇIKLAMA YAPTI

Yurtdışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Hande Erçel, eğitim için yaklaşık bir yıldır yurtdışında olduğunu belirterek "Konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim." demişti.

Erçel, paylaşımınında "Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum." mesajını da vermişti.