Haberler



3. Sayfa



Düzce'de selektörle radar uyarısına ceza yağdı: 66 sürücüye toplam 45 bin 540 TL

Düzce'de selektörle radar uyarısına ceza yağdı: 66 sürücüye toplam 45 bin 540 TL Trafikte sürücüler arasında yazılı olmayan bir kural var. Sürücüler yol üzerinde radar gördüklerinde trafikte karşıdan gelen aracı selektör işaretleri ile uyarıyor. İşte aslında denetimleri aksatan bu uyarı hareketi Düzce'de trafik polisine takıldı.