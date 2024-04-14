Düzce'de trafik polisinin radar uygulaması yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücünün her biri 690 lira ceza aldı.
Trafik polisi radar uygulamasını başka bir sürücüye bildirenlere toplamda 45 bin 540 TL ceza kesti.
Düzce'de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.
Selektörlü uyarı polisin gözünden kaçmadı
Ekipler, denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark etti.
Radar denetimini bildirenlere ceza yağdı
Ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı. Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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