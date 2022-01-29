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    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi

    Otobüste fenalaşan kadına ilk müdahaleyi araçta bulunan sağlık görevlileri yaparken, otobüs şoförü güzergah değiştirerek kadını hastaneye yetiştirdi.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 10:58
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    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi

    Düzce’de dün akşam saatlerinde, Konuralp seferini yapan özel halk otobüsü içerisinde oturan bir kadın aniden fenalaştı.

    Otobüste bulunan sağlık görevlileri fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu. Diğer yandan otobüs şoförü Cabbar Parlak, Karaca Kavşağı’ndan geri dönerek fenalaşan kadını Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Yaşanan olay, saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi VİDEO

    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi #1

    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi #2

    Düzce’de şoför, otobüste fenalaşan kadın için güzergah değiştirdi #3


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