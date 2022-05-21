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    Düzce'de suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

    Düzce'de 5 aylık takibin ardından suç örgütüne düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.05.2022 - 08:58
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    Düzce'de suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

    Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay önce, haklarında "silahlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "rüşvet", "parada sahtecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2'si infaz koruma memuru 17 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    Elebaşı yakalandı

    Çete elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor.

    Çok sayıda suç unsuru bulundu

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği mermisi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bıçak, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 425 lira para ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre, şüphelilerden 14'ünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Düzce de suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı #1


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