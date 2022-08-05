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    Düzce’de tır, 4 araca çarptı: 3 ölü

    TEM Otoyolu’nda tırın aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • 05.08.2022 - 13:29
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    Düzce’de tır, 4 araca çarptı: 3 ölü

    Düzce’den İstanbul yönüne seyir halinde olan Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisindeki yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Tır, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı tırlara çarptı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Kazada, tırların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi.

    Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce’de tır, 4 araca çarptı: 3 ölü #1

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